Basilea, Hitz: “Nostra vittoria fortunosa. Sorpresi dal clima del Franchi”

Le parole di Marwin Hitz, portiere del Basilea, al termine della partita vinta al Franchi contro la Fiorentina

Redazione VN

Al termine della vittoria di ieri al Franchi contro la Fiorentina, il portiere del Basilea, Marwin Hitz, ha parlato ai microfoni di bazoline.ch della serata in quel di Firenze. Di seguito le sue parole: "Abbiamo sfruttato al meglio questa trasferta. Come previsto, è stato molto difficile. Abbiamo continuato a giocare nonostante lo svantaggio iniziale in modo disciplinato, non ci siamo lasciati tentare e abbiamo continuato a difendere profondamente. C’erano due o tre situazioni in cui non ci siamo comportati sempre bene, ma è andata meglio dopo l’intervallo e ci siamo resi conto che potevamo ottenere qualcosa con il nostro possesso. L’1-1 è stato un bel gol e il 2-1 forse un po’ fortunato. Ma dovresti accettare ciò che il tuo avversario ti offre. E la Fiorentina non era così superiore oggi da avere una possibilità dopo l’altra. Un punto sarebbe stato molto meritato, la vittoria un po’ fortunata.

Sui suoi interventi — "Penso che ci siano stati due tiri in porta e alcuni calci piazzati pericolosi. Certo, non puoi sempre difendere tutto. Ma devo complimentarmi con tutta la squadra, non solo con la difesa, per come abbiamo difeso oggi".

In vista del ritorno — "Lo abbiamo visto oggi. La Fiorentina è un ottimo avversario che occupa bene l’area di rigore sui cross. Ma abbiamo anche visto che qualcosa è possibile e che possiamo sopravvivere in uno stadio di Basilea che si spera esaurito. Non penso alla finale, penso che sia eccezionale che siamo stati in grado di portare con noi un tale risultato. Abbiamo la reale possibilità di fare un ulteriore passo avanti. Ma sappiamo che sarà molto difficile".

Ha concluso con il clima del Franchi — "Era un’atmosfera molto bella, molto positiva. Sono sorpreso dall’atmosfera dei tifosi di casa, ma ovviamente anche dai nostri. Sembra che ce ne siano molti in ogni partita in trasferta – e abbiamo avuto molte partite in trasferta. E questo in una stagione difficile. Possiamo solo ringraziarli per questo".