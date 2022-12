Fiorentina, calo drastico nel valore della rosa: chi sale e chi scende

Diminuito drasticamente il valore della rosa viola

Matteo Bardelli

Diminuisce rispetto allo scorso anno il valore della rosa della Fiorentina, che rispetto ai 249,93 milioni di euro del settembre 2021 passa ai 244, 25 milioni di euro attuali. Possiamo notare comunque un miglioramento rispetto a quanto visto nel giugno del 2022 dove la quotazione dei viola era di 222,4 milioni di euro. Una squadra che sicuramente prima della sosta per il Mondiale in Qatar era in forte crescita, fermata anche da alcuni penalizzazioni nelle gare ufficiali. Nella preparazione prima della ripartenza a gennaio è stata una delle squadre più interessanti e in grande crescita sotto l'aspetto fisico e mentale, trovando ben sei vittorie e un pareggio nelle sette amichevoli giocate.

Il valore della rosa: chi sale e chi scende — In fondo all'attuale classifica (rilevata da Transfermarkt) normale trovare giocatori che tra la giovane età e il poco spazio ottenuto non sono riusciti ad esprimere il loro vero potenziale: primo fra tutti il giovane Bianco. In forte decrescita il valore di Benassi, che dai 2,40 milioni dello scorso anno è passata a 1,50, così come Saponara, Duncan, Maleh e Venuti. Aumentate, invece, anche grazie alle buone prestazioni quelle di Terracciano e Bonaventura, tra i migliori nella prima parte di stagione della Fiorentina. Diminuita vertiginosamente quella di capitan Biraghi, che dai 10 milioni della passata stagione è arrivato ai 6,50 milioni attuali. In leggero calo anche quella di Castrovilli, dovuta soprattutto al lungo infortunio. Invariata, invece, quella di Riccardo Sottil, anche se prima dei problemi che gli son costati l'operazione stava dimostrando più di tutti di voler compiere una grande annata.

Crescono a dismisura i valori di Martinez Quarta e Igor, che grazie alle ottime prestazioni hanno dimostrato di essere delle valide alternative all'insostituibile Milenkovic. Il serbo attualmente si trova in terza posizione, seguito da Dodo, Ikoné, Jovic e Kouamé. Calo drastico per Arthur Cabral, che dopo quasi un anno dall'arrivo a Firenze non è ancora riuscito ad imporre le sue qualità. Scesa leggermente anche quella di Nico Gonzalez (23 milioni di euro), che combatte ormai da tempo con troppi problemi fisici. In vetta troviamo ovviamente Sofyan Amrabat (25 milioni di euro), grazie al Mondiale da protagonista assoluto giocato con il suo Marocco, oltre alle grandi prestazioni con i viola iniziate a vedere dalla fine della scorsa stagione.