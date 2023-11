Fiorentina: brividi al Ciucciaricci Park. Biraghi, che gesto!

Solo per confondere Motta — Speriamo che il tecnico bolognese abbia visto la partita di Conference, sara' sul divano a strisciarsi le mani, pensando che domenica per la sua squadra sia una passeggiata di salute. Sicuramente non sara' cosi, il buon Motta sta facendo molto bene, pero' ricordatelo bene che se un tecnico lavora cosi e' perche' viene assistito da un ottimo DS, con il quale si confronta quotidianamente e scorre una stima reciproca. Thiago Motta ha la fortuna di lavorare con Giovanni Sartori, hanno costruito una squadra omogenea e molto difficile da battere, difendono molto bene e ripartano con Orsolini e Dzirzke in contropiede, il centrocampo e' molto muscolare ma difficile da passare per vie centrali. Domenica, mia cara Fiorentina, bisognera' voltare pagina per vincere la gara, che Ikone' e Nico Gonzalez facciano una grande gara, saranno le ali a determinare il risultato, se ci metteremo a fare quel giropalla sotto ritmo , gli consegnaremo la partita in mano. Tra l'altro la trasferta serba avra' portato via energie come sempre, il tempo di recupero e' poco, il Bologna verra' riposato e coperto da un'ottima classifica. Chi pensa di venire a fare una passeggiata di salute ha sbagliato sport, poi ci attendera' la sosta, furono molto belli quei quindici giorni nel dopo Napoli, speriamo si possano ripetere. Sara' forse l'eta' ma mi manca di vincere una partita con il vecchio gioco all'italiana, pensare che abbiamo tre velocisti come Ikone',Beltran e Nico , e' un peccato non provarci mai.

Un capitano pieno di valori — Il gesto spontaneo di capitan Biraghi, ad aiutare le famiglie colpite dall'alluvione, lo hanno catapultato sulla bocca di tutti. Sicuramente Cristiano se lo ha fatto e' perche' la natura lo ha dotato di un grande cuore e di una grande umanita'. E' sempre fonte di discussioni tecnico tattiche, questa azione ha messo d'accordo tutti sul nobile gesto. Onestamente ho sempre apprezzato la sua sincerita', e' cresciuto nell'Inter e ne e' tifoso fin da piccolo, se la curva nerazzurra gli dedica uno striscione e' giusto che saluti e ringrazi, mi ha sempre fatto ridere, di molti fiorentini ,che se viene a Firenze un ex amato , con la maglia viola, , va acclamato fin da quando viene a sentire il campo nel pregara , come dovrebbe comportarsi questo ex? Non salutandoci neanche,?Ma fate i bravi. Per quanto rigurdano le prestazioni del capitano, penso che in nazionale se viene convocato, un motivo c'e'. E' vero che non sara' Cabrini ma dopo Spinazzola e' il terzino sinistro italiano piu' forte che c'e'. Sicuramente la qualita' tecnica che ha e' molto superiore alla fase difensiva, pero' ricordate che i terzini sinistri di spinta hanno sempre sofferto sulla copertura,solo Paolo Maldini riusciva a far convivere bene le due situazioni, ma si parla di un atleta fuori dal comune. Bravo Cristiano, per finire questa settimana piena di elogi, pennella "AI' SETTE" una delle tue punizioni e facci vincere il derby dell'Appennino.

