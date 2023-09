Fiorentina-Atalanta, tutti tra le braccia di Vincenzo Italiano

Eppure c'è chi lo mette in discussione, chi ha messo in dubbio la genuinità del gruppo viola e di chi si trova al suo comando. La partita con l'Atalanta ha sancito e rafforzato il patto tra Italiano e Firenze. Un tecnico che si dimostra ancora una volta capace di rispondere nel momento in cui si trova alle strette. Il 4 a 0 di San Siro aveva messo in discussione la leadership dell'ex Spezia, soprattutto dopo una formazione al quanto discutibile. "Non commetterò lo stesso errore" e manco a dirlo, che Italiano ha mantenuto la promessa. Al Franchi però, tre abbracci hanno caratterizzato la vittoria viola, tre abbracci con tre giocatori diversi: Arthur, Kouamè e Beltran.

Italiano e...Arthur

La grande sorpresa della gara contro l'Atalanta è stata l'esclusione del brasiliano. Una Fiorentina con Martinez Quarta regista e la coppia Duncan-Mandragora a "fare legna". Una scelta rischiosa ma che ha ripagato Italiano che, nella ripresa, ha schierato Arthur per gestire il gioco e il pallone. Un messaggio chiaro quello dell'allenatore della Fiorentina che fa capire come dopo San Siro, la Viola sia in grado di cambiare e adattarsi all'avversario che ha difronte. Rinunciando anche a chi, fino a quel momento, sembrava insostituibile. In questo modo, le soluzioni di Italiano si moltiplicano, senza contare il fatto che da giovedì Maxime Lopez sarà a disposizione. E che differenza girarsi in panchina e sapere di avere a disposizione uno come Arthur...