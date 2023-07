Fiorentina, amichevole a rischio? Oggi niente partenza per Belgrado

Fiorentina ancora bloccata all'aeroporto di Peretola. Il tempo sta complicando la partenza dei viola verso Belgrado, attesi domani per l'amichevole contro la Stella Rossa. Come raccolto dalla nostra redazione, a causa del forte vento i viola non sono ancora riusciti a partire e tanti voli sono stati addirittura dirottati o cancellati. La squadra sarebbe dovuta partire già da diverso tempo, ma al momento si trova ancora a Firenze in attesa dell'arrivo del volo charter a Peretola. La partenza di oggi è stata annullata e decideranno domani mattina, in base al tempo, se partire o meno per la Serbia.