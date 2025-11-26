Fiorentina-AEK, arbitra Jones: le caratteristiche del fischietto inglese

Il connazionale Rosetti designa l’inglese Robert Jones, arbitro ben strutturato fisicamente. Profilo di discreta esperienza, oltre che in Premier League dove dirige anche partite di cartello, anche in Europa: spesso selezionato in Europa League e Conference, ma ha collezionato anche un preliminare di Champions.

Arbitro adeguato a questo tipo di gare, per caratteristiche fischia poco e non sempre è preciso. A livello sanzioni disciplinari siamo intorno alle 4/5 a partita, non ha una grande empatia con i giocatori, però è capace di gestire le varie situazioni. Occhio alle proteste soprattutto plateali e alle condotte antisportive su cui potrebbe essere molto severo.