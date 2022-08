Fermi tutti! “Ehi man, we are in Conference League”: il sogno inizia oggi

"Ehi man, We are in Champions League. Dilly ding, dilly dong", questa la famosa esclamazione di Claudio Ranieri per accogliere l'impresa del suo Leicester, qualificato alla Champions League nel 2017. Quest'oggi, anche Firenze si è svegliata con il rumore del famoso campanello, come se fosse un segnale del risveglio da un sogno. Un sogno iniziato un anno fa, con l'arrivo di Italiano sulla panchina viola. La vittoria sulla Juventus e l'approdo ai play off di Conference è il proseguo di questo percorso quasi immaginario, che ha visto la Fiorentina volare in Olanda, lottare, soffrire e trionfare. Adesso basta, il sogno è diventato realtà. La Fiorentina è ufficialmente in Conference League.