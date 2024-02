Fantamercato, Fiorentina, Frosinone

Fiorentina

Intesa come squadra, staff tecnico, medico, di ogni genere di servizi operativi. Il mercato ha lasciato strascichi, malumori, non ha rinforzato la squadra , la partita di Lecce ci ha mostrato un team vuoto di testa e di idee. Guardiamoci in faccia, al capitano consiglio di lavare i panni sporchi nello spogliatoio, di ricalcare cio' che fece il nostro David Astori in quel di Empoli dopo una sconfitta ridicola.Lo dovete ad una citta' e una tifoseria che vivono in simbiosi con la maglia viola, poi a fine anno prendete le vostre decisioni ma fino a maggio giocate e sudate per Firenze. Per tutti coloro che ogni domenica fanno migliaia di km. per starvi vicino, per le persone che ogni vostra vittoria cambia l'umore e il corso della loro vita. Cominciate da domenica alle 12,30. Guardatevi negli occhi, chiaritevi e ripartite con prestazioni che ci avete fatto vedere in questi 3 anni con Mister Italiano.