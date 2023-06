Errare è Chiesa, perseverare è Vlahovic. E perdonare è Commisso?

Chiamatelo, se volete, fantamercato. Però nel calcio sognare e immaginare gli intrecci più inverosimili piace e appassiona, soprattutto durante il calciomercato. Allora perchè non immaginarsi un intreccio assurdo, un ritorno insperato. Il presidente Rocco Commisso affronta questo tema in ogni conferenza stampa e al tifoso viola suscita tanta rabbia: la cessione di Chiesa e Vlahovic. I conti viola sorridono, un po' meno il numero dei gol, ma la loro assenza alla lunga non è stata così decisiva. E loro come se la cavano a Torino? Be, che dire, un disastro annunciato. 50 milioni per il primo e 80 per il secondo, ma poi, soltanto polemiche, infortuni e voci di mercato. Allora diciamolo, perchè non imbastire una trattiva per riportare i due a Firenze?