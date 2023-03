“Effetto Terracciano”, quanto durerà? Da De Gea a Falcone: tutte le opzioni

La questione portiere in casa Fiorentina ha avuto anni abbastanza tranquilli, caratterizzati dallo strano "effetto Terracciano". Infatti, da quando l'ex Empoli è diventato il portiere titolare della Fiorentina, ben 3 portieri hanno visto sempre più lontana la porta viola, per motivi diversi. Dragowski su scelta di Italiano, Gollini per motivi disciplinari e Sirigu per un grave infortunio. Analizzando i profili attuali, è giusto chiedersi se e come la Fiorentina potrà intervenire sul mercato per regalare a Italiano un altro estremo difensore.