Ecco la soluzione per il Franchi: cinque consigli nel nome dei tifosi

Chi giocherà? Bonaventura, Arthur e Sottil sono rimasti a casa, la scelta si restringe. In porta Christensen mi sembra una certezza. Sull’esterno destro Duncan ha giocato nell’assalto finale, non mi sembra una soluzione. E poi il miglior centrocampista di contenimento deve riposare per domenica. Anche Kayode deve tirare un po’ il fiato. Pierozzi? O Quarta si convince a giocare sull’esterno? In mezzo Milenkovic e Ranieri può essere la coppia giusta. A sinistra torna Parisi. A centrocampo Barak, Lopez e Mandragora, davanti Nico, Beltran e Brekalo. Vedremo.

Capitolo Stadio... — Ma il tema vero era e resta lo stadio. Dove si gioca?Nessuno risponde. E il caos continua. Nardella s’è beccato in faccia il no della sindaca di Empoli, ma se fosse stato attento alle innumerevoli dichiarazioni della collega, si sarebbe evitato la figuraccia. Pensava di avere il carisma per convincerla? Non fatemi fare commenti. Intanto due costruttori si sono presentati per gareggiare a un restauro monco del Franchi, ma questo deve preoccupare ancora di più e non fare esultare: infatti preoccupa molto la Fiorentina. La storia ormai è chiara: Nardella per orgoglio, per le elezioni alle porte e quindi per non perdere voti per sè alle Europee e per il Pd in generale, vuole sbandierare che lui è il sindaco che comincia i lavori di restauro del Franchi. Credo sia una mossa inutile. Ormai tutti hanno capito (tanti anche nel suo partito) che è un pasticcio, un rabbercio, un cosa ideata male che rischia di finire peggio perchè mancano i soldi e non s’è pensato per tempo a dove far giocare la Fiorentina.

E’ saltata per aria anche l’idea Padovani, come vi avevo anticipato. C’è qualcuno che fa questo mestiere ma fatica anche a capire quello che viene detto: la Fiorentina non ha aperto al Padovani. Joe Barone ha ironizzato dicendo che lo stadio del rugby potrebbe andar bene, peccato che non sarà pronto se non nel 2025 e, cosa ancora più importante, mancano i soldi per i lavori per arrivare ai 12mila posti chiesti dalla Lega calcio. Ci ironizzano su anche i tifosi,ma non se ne sono accorti. Dove si gioca? E chi lo sa? Ecco, allora se Nardella ha davvero a cuore la Fiorentina e soprattutto i suoi trentamila tifosi che rischiano di non avere una casa per i prossimi due anni, con una trasferta continua e lontana (Perugia?), dovrebbe fermare la macchina per riflettere. Bisogna trovare una soluzione che oggi non c’è, mettendosi a sedere con la Fiorentina e il Governo. Non c’è altra strada.

Cinque consigli — E visto che le mie critiche, da quattro anni, sono sempre state costruttive e se Nardella mi avesse letto (senza presunzione) forse si sarebbe evitato tutte le figure che ha fatto e il caos che sta creando e creerà anche all’intero quartiere, provo a rifare una proposta. A suggerire una strada.

Fermare tutto, ma subito.

Chiedere al governo di svincolare i 151 milioni dalle date di inizio e fine lavori 2026 imposte dal Pnrr.

Iniziare solo a deroghe ricevute e con l’obiettivo di fare il lavoro consentendo comunque alla Fiorentina di giocare al Franchi con capienza ridotta.

Si procede a lotti, un curva, un’altra curva, la maratona…e così via. Come stanno facendo a Bergamo.

Nel frattempo si potrebbero cercare i cento milioni che mancano per finire il restauro e fare anche la copertura, magari trovando un accordo economico con la stessa Fiorentina. O ricevendo nuovi finanziamenti dal governo. E pazienza se in questo modo i lavori dovessero inziare a marzo o aprile o più tardi, pazienza se sindaco non sarà più Nardella. L’importante non è il suo futuro politico, ma la Fiorentina e soprattutto i tifosi della Fiorentina. Ma anche fare un bel lavoro del Franchi, senza fretta, ormai che questa strada sbagliata s’è intrapresa. Pazienza infine se i lavori dovessero finire nel 2027 o nel 2028, sono trent’anni che il Franchi aspetta i restauri, anche se Nardella se n’è accorto solo quattro anni fa quando portava a casa il plastico della Mercafir dopo aver già messo in cantina quello dell’area Fondiaria etc…Ripeto, sono solo piccole idee pensando alla Fiorentina e ai tifosi. Non è politica, mi sembra buonsenso.

