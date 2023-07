Ecco Infantino, poi un altro colpo entro il weekend. Porta e attacco, la situazione

Ecco Infantino, poi...

Comincio, ovviamente, dal mercato. Arriva a Firenze il giovane centrocampista argentino Gino Infantino, vent’anni, di chiare origine italiane. Non è un acquisto che scalda, ma la Fiorentina potrebbe aver fatto un gran colpo e portato in viola un ragazzo molto interessante per il presente e per il futuro. Centrocampista duttile, dal grande carattere, Infantino è da tre anni nel Rosario Central, è stato il primo 2003 a segnare nel campionato argentino e nell’ultimo mondiale under 20 del maggio scorso si è messo in grande evidenza, anche con la fascia da capitano della sua nazionale. E qui sta tutto il senso dell’operazione che vede la Fiorentina finalmente protagonista a livello mondiale, con scouting e rapporti buoni, ma anche appeal di società, che le consentono di portare a casa un profilo come questo seguito anche da altre società più grosse. Si spiega anche così il perché sia stata abbandonata la pista Nico Dominguez, cercato fino a due settimane fa. Infantino gli assomiglia, è un giocatore dalle caratteristiche simili. Ovviamente non è pronto subito, andrà inserito nel campionato italiano e nel gioco della Fiorentina, ma tutti gli operatori di mercato e molti addetti ai lavori, a cominciare da Carlitos Tevez, ne dicono un gran bene. Se sarà un giocatore destinato a un livello alto lo scopriremo presto, ma trattasi di una chiara operazione di programmazione. Da tempo vi dicevo che la società ha le idee chiare, ha riattivato lo scouting, vuole essere protagonista e molto attenta sui giovani talenti in tutti i mercati, ma soprattutto in Argentina e Brasile dove talento ce n’è tanto. Significa fare buon calcio perché le squadre non si fanno solo con i nomi, ma il futuro si costruisce in questo modo. E poi gli argentini, in genere, hanno più facilità di inserimento e un carattere che raramente tradisce. Per non citare le squadre storiche e ripartire dall’Ajax, ci sono società come lo Shakthar che è diventata grande proprio con questa politica: essere bravi a scoprire talenti. A farli crescere. Come fa l’Atalanta in Italia. A maggior ragione con una struttura come il Viola Park che diventerà il centro operativo di tutto il lavoro di crescita.