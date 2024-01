E ora chi gioca come esterno? Italiano chiamato all’ennesima mossa a sorpresa

Per l’ultima partita del girone di andata Vincenzo Italiano dovrà sicuramente inventarsi qualcosa. Perché dei cinque esterni offensivi della sua rosa, al momento solo due sono arruolabili e disponibili in vista della trasferta in casa del Sassuolo. Con Christian Kouamé già partito per la Coppa d’Africa e con sia Riccardo Sottil che Nico Gonzalez out per infortunio, va da sé affermare che contro i neroverdi giocheranno Jonathan Ikoné a destra e Josip Brekalo a sinistra. Proprio i due del reparto che fin qui in stagione hanno maggiormente deluso. Ma considerando le assenze spetterà proprio a loro non far rimpiangere gli assenti. Sempre che il tecnico gigliato non sorprenda tutti con qualche mossa a sorpresa.

Cambio di modulo? Difficile, ma...

In attesa che il mercato invernale corra in soccorso dell’allenatore e della squadra, ci sono poche soluzioni alternative all’interno della rosa. Qualcuno l’esterno d’attacco in passato lo ha pure fatto in carriera (Bonaventura in primis, pure Parisi, ma anche Kayode in Primavera e in Nazionale, seppur con un sistema diverso) ma ad aggi è difficile prevedere giocatori adattati in una zona di campo così delicata per il gioco di Italiano. Il quale, magari, potrebbe pensare anche ad un cambio di modulo vista l’assenza di interpreti per comporre il classico tridente offensivo. Un 4-3-2-1 o, perché no, un 3-5-2 già visto in stagione, seppur in particolari frangenti di alcune gare. Difficile, però, andare a toccare e modificare un assetto con cui comunque la Fiorentina sta ottenendo grandi risultati, considerando anche i vari meccanismi che ci sono dietro ai movimenti della squadra gigliata. Ecco che allora servirà sicuramente il prima possibile un aiuto importante da parte della società: gennaio e l’inizio del 2024 saranno una fase della stagione densa di impegni cruciali.