Due obiettivi in entrata, ecco chi c’è in uscita. Casi Bonaventura e Castrovilli da risolvere

Gli attaccanti accostati alla Viola in queste settimana, da Lucca a Retegui, da Sorloth a Pavlidis, ma anche altri, sono stati proposti, suggeriti o anche caldamente consigliati da intermediari e procuratori. Le valutazioni, come detto, sono in corso e con l’allenatore si dovrà cominciare a stringere in qualche direzione. Sorloth piace, ma ci sono diverse controindicazioni, a cominciare dall’età. Anche Lucca, cresciuto molto a Udine, teniamolo ancora caldo. Ma sicuramente l’obiettivo vero non è ancora uscito e lo dico perché la Fiorentina sta lavorando sottotraccia.

Sul regista, chiamiamolo così, le nebbie sono ancora più fitte e secondo me la scelta ancora più difficile. E’ stato proposto Sensi, giocatore delizioso, ma ormai troppo penalizzato dagli infortuni. Sempre ad alto rischio, purtroppo per lui, e la Fiorentina cerca invece delle sicurezze. Oltre ai due ruoli-chiave, ovviamente i contatti riguardano anche altri giocatori. L’altro giorno vi parlavo dell’interesse per Vranckx, giovane belga del Wolfsburg, già passato dal Milan, e l’interesse è confermato. Però non siamo ancora all’accordo con il giocatore, come sbandierato, e men che meno con la società. Niente fughe in avanti, non c’è stato alcun incontro.

Dall’Argentina parlano di un interessamento concreto per il difensore Valentini del Boca. E qui ci siamo, la Fiorentina c’è. Piace da tempo, era stato segnalato da Burdisso. Da Napoli raccontano invece che Gaetano, talento azzurro l’anno scorso a Cagliari, piacerebbe a Palladino e la Fiorentina sta chiedendo informazioni. A questi aggiungiamo Colpani che, ovviamente, non possiamo lasciare fuori dalla lista: richiesta fra i quindici e i venti milioni. Belotti invece è andato al Como e i soliti noti dicono già “anticipata la Fiorentina”, ma la Fiorentina non ha mai pensato di riscattare Belotti.

Per fissare l’organico dei confermati, restano da risolvere solo i casi Bonaventura e Castrovilli. Resto fermo a quello che vi ho scritto: la vedo difficile. Ogni giorno che passa la Fiorentina si allontana e non capisco l’ottimismo sbandierato da qualcuno. La Fiorentina ha fatto delle proposte che non hanno margini di trattativa, evidentemente non sono piaciute se non sono arrivate risposte. Castrovilli mi sembra già lontano da Firenze, il procuratore di Bonaventura vuole invece un incontro che quasi sicuramente ci sarà oggi, proverà a trovare un’intesa, ma è difficile che la Fiorentina cambi idea e rinnovi per altri due anni. Vedremo. Il giocatore è un valore dentro e fuori del campo, sarebbe auspicabile una soluzione positiva.

In uscita, lo abbiamo detto, Nzola, Ikonè, Barak, forse Kouamè e qualche giovane. Mettiamoci Amrabat che a Firenze non vuol tornare e qualche milione lo porterà. Questa è la mappa della caccia al tesoro chiamata mercato, ma al momento non sono state piantate freccette.