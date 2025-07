Con o senza Dodò: Zortea è l’uomo giusto? I numeri e le heatmap a confronto

Nadir Zortea può sostituire degnamente Dodò? Caratteristiche diverse, ma profilo di livello. E insieme sarebbero una coppia da Champions...

Simone Bargellini Vice direttore 4 luglio 2025 (modifica il 4 luglio 2025 | 12:46)

Nadir Zortea può essere un buon rinforzo per la Fiorentina? E' questa la domanda che molti tifosi si fanno ormai da giorni, da quando l'interesse del club viola ha preso forma. Italiano di Belluno, a dispetto del nome di battesimo arabo, il classe '99 Zortea (un anno in meno di Dodò) è reduce da una buonissima stagione nel Cagliari e la sua valutazione si aggira sui 10 milioni di euro. Cosa potrebbe dare alla Fiorentina? Proviamo ad analizzarlo, con una descrizione del giocatore e con un confronto diretto con Dodò.

Alternativa di lusso o titolare? — Se la Fiorentina dovesse affondare su Zortea e contemporaneamente trattenere Dodò a Firenze, formerebbe una "coppia" di livello Champions. Zortea sarebbe un'alternativa di lusso al brasiliano, seppur con caratteristiche diverse. Dodò è un elemento preziosissimo nello sviluppo del gioco, per la sua capacità di saltare l'uomo e ribaltare l'azione. Zortea ruba meno l'occhio, ma in compenso sa essere molto più incisivo in zona porta come testimoniano i 6 gol segnati quest'anno (più 2 assist) e gli 11 totali in carriera (più 14 assist).

Una qualità non da poco, che farebbe molto comodo nel 3-5-2 della Fiorentina per avere una bocca di fuoco in più oltre ai due attaccanti, un po' quello che fa Gosens dalla parte opposta. Nell'ultima stagione al Cagliari l'ex Atalanta ha fatto un salto di qualità importante dopo le esperienze tra Sassuolo, Salernitana e Frosinone, ecco perchè potrebbe rivelarsi una scelta adeguata anche nel caso in cui ci fosse da sostituire il partente Dodò. Con un gruzzoletto di 10-15 milioni che avanzerebbe per altre operazioni di mercato.

Dodò-Zortea a confronto — Grazie a Sofascore, vi mostriamo il confronto dell'ultima stagione. Come vedete i numeri realizzativi sono nettamente dalla parte di Zortea, mentre Dodò si fa preferire in tutti gli altri parametri. Anche l'interpretazione del ruolo, evidenziata dalle heatmap, è diversa: il brasiliano della Fiorentina riempie di più il campo, mentre l'esterno del Cagliari mantiene una posizione più laterale, salvo poi tagliare al centro per colpire in zona gol.