Zortea il preferito per il post-Dodò. Il Cagliari non fa muro

La permanenza di Dodò alla Fiorentina è tutt'altro che scontata. Per questo la Fiorentina sta guardando il mercato dei terzini destri. Uno dei migliori (anche se terzino è riduttivo come ruolo), nella scorsa stagione, è stato Nadir Zortea. Dopo alcuni prestiti finalmente ha trovato l'ambiente giusto a Cagliari. E sarebbe proprio lu, come riferisce La Nazione, i il preferito di Pradè e Goretti. Il Cagliari, come dichiarato dal proprio ds Angelozzi, non farà le barricate in caso di offerta allettante