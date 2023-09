Dodò fa crack Kayode è il tuo momento, ma dopo di lui? Italiano deve inventare

Dopo Kayode Italiano non ha tante scelte. Ci sarebbe Pierozzi, che è reduce da un'ottima annata alla Reggina di Inzaghi. Ma anche lui è out per un problema fisico, e i suoi tempi di recupero non sono chiari. Per questo il tecnico ex Spezia in attesa di Pierozzi dovrà trovare alcune soluzioni inedite, oppure no. Kayode non potrà giocarle tutte, e allora ci si potrebbe affidare ad alcune soluzioni antiche. Come quella di Milenkovic che con Pioli ha già fatto il terzino, un po' alla Beppe Bergomi. Bloccato in fase di spinta, oppure Italiano dovrebbe ripescare Quarta sulla fascia. Anche se con l'infortunio di Mina l'argentino non potrà riposarsi molto. Infine ci sarebbe Biraghi, che nel finale contro l'Atalanta ha giocato a destra. Da qui in poi si spazia nel campo dell'irrazionale. Cioè in quelle soluzioni particolari, come adattare un centrocampista alla Benassi. Ma guardando bene nessuno a centrocampo, di piede destro, ha la giusta dose di corsa. Italiano dovrà sperare nell'esplosione di Kayode e riscoprirsi Re Mida, trovando novità inattese.