Di punto in… Blanco, come la Fiorentina

Cosa ne può trarre la Fiorentina?

La stagione in corso è stata sviscerata nei numeri in lungo e in largo: dalla Fiorentina che non riesce a vincere quando va in svantaggio al Franchi che non è più un fortino, violato da Torino e Bologna che non vincevano in riva all'Arno da svariati anni; dall'assenza di un capocannoniere al fatto che le 6 vittorie in stagione sono arrivate contro le ultime sei squadre in classifica. Eppure, eppure, eccola una vittoria di punto in bianco, contro il Torino in Coppa Italia. Di punto in bianco Jovic ha un guizzo, Ikoné tira e centra la porta. E la Cremonese elimina Roma e Napoli sui 90 minuti. Arrivati a questo punto, con un campionato che ha poco da dire, a Italiano conviene enfatizzare questo momento, anche a costo di sorbirsi qualche "fate ridere" in più durante il resto della stagione. Chi se ne frega se la Fiorentina chiude 14, 15, 16esima (magari senza rischiare) se poi di punto in bianco ci scappa la vittoria della Coppa Italia e quindi dell'Europa League? La Sampdoria non riesce a vincere, la Cremonese neppure. Il Verona sembra essersi risvegliato, ma nel frattempo si è addormentato lo Spezia. Se è tanto difficile gestire il triplo impegno - e lo sanno solo Italiano e i suoi ragazzi - allora rebus sic stantibusmettere un po' da parte il campionato diventa non solo possibile, ma anche intelligente. Il Braga è lì che aspetta...