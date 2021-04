Di Bari a VN: “De Zerbi ha un carattere forte. La Fiorentina deve sapere che…”

Il dirigente che lanciò De Zerbi a Foggia, ce lo racconta così: "Innamorato del calcio offensivo, Firenze sarebbe la piazza giusta. Ma non è uno yes man"

Giuseppe Di Bari è colui che ha lanciato Roberto De Zerbi nel ruolo di allenatore a livello professionistico, nel 2014 a Foggia. Lo abbiamo contattato per farci raccontare pregi e difetti del tecnico del Sassuolo, tra i principali candidati per la panchina della Fiorentina: "E' innamorato del calcio, molto. E' la sua passione. Roberto ha un carattere forte, a volte va tenuto un po' a bada. Ha energia, è il suo punto di forza perché lo porta anche a confrontarsi in maniera dura in nome di un'idea".