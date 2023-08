De Sinopoli (Atf) a VN: “Come sono cambiati i tifosi negli anni”

“Ci sono vari paletti storici, l’ultimo è il covid che ha inciso perché qualcuno ha fatto altro mentre c’è chi si è avvicinato per stare in un contesto di socializzazione. A livello di curva c’è un’evoluzione perché cambiano certe dinamiche. Oggi ci sono i telefoni, i social, ci sono modi per propagandare quanto succede, per mettersi in mostra. Per quanto riguarda i giovanissimi, ormai non sentono il bisogno di andare allo stadio che per me era fisiologico, perché il campionato se lo fanno in casa sentendosi protagonisti, addirittura oggic’è il campionato eSports giocato con le maglie delle squadre. È un’altra cosa. È impossibile affezionarsi ai calciatori perché oggi non li vedi più se non in rare occasioni, è difficile farsi fare gli autografi, solo se li aspetti otto ore davanti al cancello e si degnano di abbassare il finestrino. Poi di calcio ne parli dal lunedì alla domenica così la partita non è più sentita, manca l’attesa. Manca il silenzio dell’attesa. Ho smesso di ascoltare radio, leggere, perché voglio mantenere quella parte buona del calcio vecchio quando la partita finiva alle cinque, vedevi due immagini e ne riparlavi la domenica successiva”.