Dalle giovanili con Zaniolo al Sudafrica: ecco la storia di Ranieri Salvini

Oggi ViolaNews ha il piacere di raccontarvi una bellissima storia che unisce il calcio e la vita. È la storia di Ranieri Salvini, classe 99', laureato in psicologia ed ex calciatore delle giovanili della Fiorentina. Grande talento da ragazzo, tanto da condividere la maglia viola con giocatori come Zaniolo, Sottil, Ranieri e Cerofolini. Non solo Fiorentina, ha vestito anche la maglia dell'Empoli Primavera (con Traorè e Ricci), per poi dover proseguire studi e carriera calcistica all'estero, fino ad arrivare al Sudafrica, dove oggi, attraverso questo documentario, ha raccontato la sua personale esperienza in contesti umanitari (QUI IL LINK DELLA RACCOLTA FONDI). Ecco un breve riassunto del suo lavoro: