Dalla grinta di Kouamé allo spreco di Quarta

Le pagelle ad ampio raggio di David Guetta. Non solo le vicende di campo ma anche tutto quello che orbita attorno al mondo del calcio.

David Guetta

7,5 Kouame, con grinta. In estate non voleva rimanere perché si sentiva un intruso, come pareva fosse diventato, tanto che era sul mercato. Lo hanno convinto Commisso e Italiano a restare e avevano ragione, alla fine è lui la nota più lieta di questo strano inizio di stagione.

4 Giorgio Gori, ovvero il Don Abbondio in salsa orobica. Ok, il coraggio se uno non ce l’ha, non se lo può dare, ma era così difficile scrivere due righe per scusarsi dei cori vergognosi di Bergamo indirizzati a Commisso e Terracciano?

4 Imbecilli, cioè quelli che magari si indignano adesso per Bergamo e poi urlano di tutto, da “sei uno zingaro” ai buu ai giocatori di colore. Per quelli che intonano l’odiosa canzone sull’Heysel, nessun voto: per loro non c’è proprio speranza

8 Sottil, il babbo, perché il figlio è sempre fermo ai box e non vorrei che sprecasse l’ennesima stagione in mezzo a tante speranze. Lo ricordo a 22 anni, timido e impacciato, quasi a traino dell’esuberante (ed è un eufemismo) Cois. E chi se lo aspettava che si affermasse come l’allenatore emergente della serie A? Tanta gavetta e moltissima umiltà.

6 (ipotetico) Difesa a tre, per la serie siamo tutti tecnici e quindi ci provo anch’io. Avendo Quarta che avanza al centro, se la coppia titolare è Milenkovic-Igor, non sarebbe il caso di provarla? Capisco che sono ben oltre l’eresia calcistica, ma Quarta…quarto difensore sulla destra proprio non mi convince e rinunciarci mi parrebbe un grande spreco.