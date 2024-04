Dalla Champions alla mediocrità. Tre mesi e un passo quasi da retrocessione

Dopo tre mesi pieni la situazione si è completamente ribaltata e la Fiorentina si ritrova al decimo posto in classifica (seppur con una gara da recuperare con l'Atalanta) superata perfino dal Torino. Di fatto, il passo tenuto nel corso di questo 2024 è da salvezza agguantata per i capelli. Basti pensare che nel 2024 solamente Lecce, Sassuolo, Frosinone e Salernitana (tutte squadre inguaiate nella lotta per non retrocedere) hanno fatto peggio della Fiorentina in termini di punti. E dopo giorni in cui si è giustamente parlato d'altro, ci ha pensato il Milan a riportare i viola con i piedi per terra.