Dal Viola Park: tutti presenti all’allenamento della vigilia. Atteso Commisso

La Fiorentina si sta preparando per la semifinale di Conference League ed ha da poco iniziato la sessione di allenamento della vigilia, aperta ai giornalisti (per 15'). Sul campo principale Vincenzo Italiano ha tutti i suoi calciatori a disposizione: anche M'Bala Nzola, il quale, a dire il vero, anche la settimana scorsa si era allenato con i compagni per poi però non essere convocato per le sfide contro Atalanta e Sassuolo. Al Viola Park adesso manca solo il presidente Rocco Commisso, il cui arrivo a Firenze è previsto nelle prossime ore.