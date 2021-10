Dagli alibi ai dubbi: Callejon non sa più come si fa?

Doveva essere l'anno del rilancio, invece Callejon continua a non incidere: in 28 partite di campionato nessun gol e 1 solo assist

Chi l'ha visto Callejon? In zona gol nessuno, almeno da quando veste la maglia della Fiorentina. Che potesse sostituire Federico Chiesa lo pensavano in pochi, a parte i dirigenti viola, ma tutti si aspettavano ben altro dallo spagnolo. Le stagioni a Napoli lo avevano incoronato come uno dei migliori esterni del campionato, instancabile sulla fascia e decisivo in attacco: 82 gol (in gare ufficiali) in 7 anni e assist in quantità industriale. E pur in calo nella sua ultima stagione azzurra aveva comunque messo a referto 4 gol e 10 assist tra campionato e Champions. Mica male. A Firenze invece il suo apporto è stato impalpabile.