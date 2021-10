Vlahovic, la Fiorentina vara la tregua (armata) prima del Cagliari

In vista del Cagliari il club viola non può permettersi di minare ulteriormente la serenità del gruppo, occorre ricucire lo strappo

La Fiorentina, per prima volta dall’inizio della stagione, arriva alla partita col Cagliari dopo aver perso e deluso a livello di prestazione. C'è la necessità - scrive La Nazione - di gestire un malumore ambientale pericoloso anche per il resto della squadra. E mentre non è esclusa la possibilità di una mossa formale indirizzata ad abbassare i toni (Un messaggio distensivo? Un intervento social?), risultano movimenti diplomatici con chi domenica riempirà la curva Fiesole, che per la prima volta ritroverà il tifo organizzato. Il senso è quello di favorire una tregua ambientale, perché il contatto fra Vlahovic e i tifosi che hanno seguito la squadra a Venezia ha chiarito qual è il pensiero dominante in curva, e non solo lì. questo clima che preoccupa i giocatori e di conseguenza l’allenatore viola. Domani parlerà Italiano, ma difficilmente ci sarà un appello personalizzato su Vlahovic: se da parte dell’allenatore c’è un timore, è quello che l’attenzione si sia spostata su un singolo a scapito della squadra.