Rocco, Iachini, Amrabat e l’attaccante: i 10 punti di Luca Calamai per la nuova stagione

Sempre dieci. Ma stavolta niente voti, solo consigli. Il momento particolare della Fiorentina suggerisce una serie di riflessioni.

1 – Occorre un grande attaccante. Il più forte che la Fiorentina si possa permettere.

2 – Recuperiamo i venti milioni del riscatto obbligatorio di Cutrone restituendolo all’Inghilterra

3 – Chiesa va venduto. Ormai il rapporto con Firenze è rotto in maniera definitiva come testimonia la triste storia della fascia di capitano

4 – Speriamo arrivi veramente l’argentino Quarta. Perché un grande difensore serve come un bomber.

5 – Amrabat regista è come guidare una Ferrari mettendo il limitatore dei cento all’ora

6 – Ribery è mezza Fiorentina. E’ addirittura troppo. Occorre acquistare nuovi leader per non essere troppi condizionati dalla presenza o meno del campione francese

7- Iachini deve dare di più. Contro la Samp è sembrato spento pure lui. Ranieri davanti alla panchina ha fatto lo Iachini accompagnando ogni manovra della squadra

8 – Rocco decida cosa fare per il nuovo stadio. Così Firenze lo potrà aiutare nella sua battaglia. Questo clima di incertezza anche sul fronte Franchi non aiuta

9 – Castrovilli ha segnato due gol in quattro partite ma, reti a parte, non ha entusiasmato. Abbiamo bisogno del genio di Gaetano soprattutto quando non c’è Ribery.

10 -Ora è vietato ragionare alla Bartali e cioè: l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare. La Fiorentina era e resta una buona squadra.