Da Bianco a Comuzzo, passando per Kayode: la lista degli esordienti di Italiano

Il secondo giovane più impiegato da Italiano. Il suo esordio è targato 4 Gennaio 2023 in un Fiorentina-Monza terminato 1-1. Parte dal primo minuto affianco a Duncan nel centrocampo a due ed esce al 64' in favore di Amrabat . Parte titolare anche la giornata successiva e tutto sembra voler indicare che avrà più chance tutta la stagione. In realtà da li in poi giocherà sempre meno e chiuderà la sua stagione con 7 presenze in Serie A e 149 minuti giocati

Gli altri

Tra Comuzzo, Amatucci, Distefano e Cerofolini in Serie A si arriva a malapena a 12 presenze. Nello specifico: 4 per Comuzzo con l'esordio nel 1-3 a Napoli giocando per 1'. 5 per Cerofolini che è riuscito a giocare nelle ultime partite della scorsa stagione esordendo il 30 Aprile nella roboante vittoria per 5-0 contro la Sampdoria. 1 per Distefano con il solo minuto nell'unica gara giocata in Serie A nella stagione 21/22 in un 3-1 contro la Sampdoria. 2 per Amatucci con l'esordio avvenuto a Milano in un netto 4-0 per l'Inter, addirittura 15' nella "Scala del calcio" per il giovane mediano. Niccolò Pierozzi invece ha esordito solamente in Conference League e mai in Serie A con la maglia della Fiorentina