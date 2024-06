Atalanta-Fiorentina: ecco gli ultimi convocati di Vincenzo Italiano. Manca Nzola

Atalanta-Fiorentina, ultima gara stagionale per i Viola e per Vincenzo Italiano. A Bergamo si gioca una partita utile solo per la Dea. Ecco la lista dei convocati

Atalanta-Fiorentina, ultima gara stagionale per i Viola e per Vincenzo Italiano. A Bergamo si gioca una partita utile per Gasperini che punta il terzo posto, ma inutile per la Fiorentina che non ha più niente da chiedere al campionato e alla classifica. Detto ciò, il comunicato della Curva Fiesole ha segnato un solco profondo nella squadra che adesso deve dare una risposta. Ecco gli ultimi convocati della stagione. Assenti Nzola e lo squalificato Mandragora: