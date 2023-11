Milan-Fiorentina, storia recente di beffe vere. Possiamo tornare a Ribery?

Milan-Fiorentina ( QUI LE PROBABILI FORMAZIONI ) non è una partita come le altre, sopratutto per i tifosi viola. La squadra allenata da Vincenzo Italiano arriva a Milano da 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite, meglio del Milan, che arriva alla sfida da 1 vittoria 2 pareggi e 2 sconfitte. Molte le assenze in casa rossonera, sopratutto nel reparto offensivo, da Leao a Giroud, terminando con l'ultimo infortunato Okafor. Tutte queste defezioni hanno costretto Stefano Pioli a convocare il giovane Camarda , classe 2008, alla prima convocazione in prima squadra. Dovesse arrivare l'esordio sarebbe il più giovane esordiente della storia della Seria A, battendo il difensore del Bologna, Wisdom Amey.

Anni di beffe, serve tornare a Ribery

Negli ultimi tre anni, la trasferta di Milano, sponda rossonera, non è andata molto bene alla Fiorentina. La stagione scorsa fu l'ultima partita prima del mondiale, dove la Fiorentina espresse un buon calcio, ma la beffa finale con l'autogol di Milenkovic consegnò la vittoria al Milan. Stesso esito l'anno precedente ancora, quando Terracciano, sbagliando il rinvio, consegnò palla a Leao, che segnò il gol dell'1-0 che poi valse la vittoria finale. Fu inoltre una sfida decisiva per lo scudetto dei rossoneri. Per ritrovare una vittoria a casa del Milan, dobbiamo tornare al 29 settembre 2019, quando Vincenzo Montella strapazzò la squadra allenata, al tempo, da Giampaolo. Protagonista di quella partita in casa viola fu assolutamente Frank Ribery, autore di una prestazione da 10 in pagella, condita da un gol e un assist. Nota di merito anche a un giovanissimo Rafael Leao, alla sua prima stagione in maglia rossonera, segnò il suo primo gol in Serie A, mostrando per la prima volta a San Siro le sue doti migliori.