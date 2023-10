Cosa lascia la sosta: Beltran a vuoto, Nico&Jack top. Ma il vero regalo è in casa

Con la nottata sudamericana e la vittoria dell'Argentina per 2-0 sul Perù vanno in archivio le gare della sosta nazionali di ottobre. Un cammino di una decina di giorni che gli italiani hanno seguito accompagnati da una sequela di eventi e di notizie davvero fuori dall'ordinario (scandalo scommesse, condanne, pugni in faccia, nuove rivelazioni), che per il momento ha visto la Fiorentina spettatrice intonsa. I tifosi viola hanno potuto, per il momento, rilassarsi cullati dal terzo posto in classifica alla pari con la Juventus, dal maestoso Grand Opening del Viola Park e dalle ottime prestazioni con le rispettive selezioni di Giacomo Bonaventura e Nico Gonzalez. Il primo ha aperto le marcature nel 4-0 dell'Italia contro Malta con un tiro a giro splendido, rimanendo a guardare come Biraghi il 3-1 inflitto dall'Inghilterra agli azzurri a Wembley; il secondo ha giocato entrambe le partite con Paraguay e Perù, assistendo Messi nella seconda e diventando il giocatore con la striscia di partite senza sconfitta più lunga nella storia della Nazionale. Un pieno di fiducia per i due leader di Italiano. Quarta e Beltran, gli altri argentini, non hanno invece messo insieme molti minuti (il difensore è subentrato nella notte contro il Perù, ma solo per via dell'infortunio di Montiel) in un viaggio transoceanico che rischia di precludere loro anche la titolarità a Empoli. Ma l'orgoglio di una chiamata della propria Nazionale immaginiamo valga di più, anche senza giocare molto o senza giocare affatto.