Corvino, il padre Igor, l’addio: tra la Fiorentina e Zaniolo finì male, ma ora…

Due versioni

Grande fiuto per i talenti, attento osservatore e profondo conoscitore del calcio giovanile, Pantaleo Corvino ha sempre dettato legge e mosso numerose pedine in tema di Primavera e non solo. L'ex direttore viola quell'estate avrebbe voluto far firmare al giovane Nicolò il primo contratto da professionista e poi girarlo in prestito per accumulare esperienza, ma il padre Igor (ex calciatore con un lungo passato in Serie B) si mise di traverso. Non voleva che fosse un dirigente a decidere il futuro del figlio, il contratto non fu firmato e arrivò il passaggio all'Entella, a due passi da casa.