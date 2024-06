Gazzetta: “Il dopo Nzola è Lucca. Per Zaniolo ballano due milioni”

Non solo Kean in attacco per la Fiorentina. Lucca rimane monitorato dai dirigenti viola, per Zaniolo ballano due milioni

Il primo volto nuovo dell'era Palladino sarà ufficializzato la prossima settimana, infatti Moise Kean farà le visite mediche subito dopo il weekend e poi firmerà un quinquennale da 2,2 milioni a stagione. La Juventus guadagnerà circa 13 milioni più 5 di bonus. In città nelle ultime ore si è aperto il dibattito sul ruolo in cui verrà utilizzato Kean, se come centravanti puro o chiamato ad agire partendo dalla sinistra.

Dopo Kean?

La Fiorentina, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non si fermerà al solo Kean davanti. In attacco dovrebbe partire Nzola e la società viola sarebbe a caccia di un profilo più giovane ma con un sicuro avvenire. Il nome monitorato dalla squadra mercato della Fiorentina è quello di Lorenzo Lucca, attaccante 23enne dell'Udinese, autore di 8 gol in Serie A nella passata stagione. Su questo fronte però non ci sarebbero ancora novità e nelle prossime settimane dovrebbe andare in scena un incontro con il suo procuratore Giuseppe Riso. Per Zaniolo la situazione rimane la stessa, il Galatasaray vorrebbe 20 milioni, ma la Fiorentina non vorrebbe andare oltre i 18. Dettagli economici che dovranno essere limati senza la "contropartita" Amrabat che vorrebbe rimanere in Premier League