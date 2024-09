Con questo Gosens, dove deve giocare Biraghi? E Parisi rimane a guardare

Eh si, perché la prestazione del capitano della Fiorentina contro il Monza è stata a dir poco preoccupante (LE PAGELLE).La marcatura, se così possiamo definirla, su Milan Djuric è il perfetto ritratto dei limiti difensivi di questo giocatore. Può quindi, un giocatore come Biraghi, ricoprire il ruolo di terzo o braccetto, scegliete voi il termine. Ad oggi, la risposta è no. Palladino avrà due settimane per cercare di far ambientare al meglio Biraghi in quella posizione. Perché un Gosens così non può stare in panchina e ieri lo ha dimostrato. Appena arrivato a Firenze e nonostante una prestazione normale, è stato decisivo con un gol da fuoriclasse. E visto che questa squadra ha bisogno come il pane di qualità, la panchina non può essere presa in considerazione. Se Biraghi non dovesse apprendere al meglio i dettami della difesa a tre, si potrebbe davvero vedere una Fiorentina senza il suo capitano.