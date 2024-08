Parisi, Italiano se la ride. E ancora lo stesso errore con Amrabat, perché?

Passando ad Amrabat, sul marocchino si potrebbero dire tante cose. Il suo futuro è incerto, ma ad oggi è un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti e, come tale, deve essere messo nelle migliori condizioni per il bene di tutta la squadra. Perché allora si sta commettendo ancora una volta l'errore di due anni fa? Dopo l'addio di Torreira, ad Amrabat è stato affidato il centrocampo della Fiorentina. Italiano si è adattato a un giocatore che sa fare tutto, tranne impostare. Non a caso l'anno successivo è stato scelto Arthur. Adesso, in un modulo senza regista come quello di Palladino, è curioso vedere come il marocchino continui a impostare il gioco con lanci lunghi o passaggi in verticale. Questo è un errore da non ripetere, in attesa ovviamente del mercato. Il passato spesso insegna, ma solo a chi ha gli occhi per vedere...