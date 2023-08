Commisso e una Fiorentina più forte dell’anno scorso. Ma quanto è vero?

La porta e la difesa

In porta è arrivato Christensen e hanno salutato Sirigu e Cerofolini. Il portiere danese viene da una stagione molto difficile, in cui si è comunque fatto valere, all'Hertha Berlino. Non si tratta forse del colpo a effetto in cui i tifosi Viola speravano, ma di certo si ritaglierà spazi importanti se sarà in grado di giocarsi al meglio le sue carte. Passiamo alla difesa: grande upgrade a sinistra dove Terzic ha fatto le valigie per far spazio a Parisi. A destra, invece, Kayode e Pierozzi hanno rilevato Venuti. I due ragazzi sono in possesso di grande talento, ma l'impatto con la massima categoria sarà certamente da valutare. Quanto ai centrali, Igor è volato in Inghilterra e Quarta si avvicina a grandi passi al Betis, per adesso è arrivato solamente Yerry Mina. Il colombiano è un giocatore di indubbia qualità, ma su di lui pende l'incognita delle condizioni fisiche, e per adesso continua a prepararsi in maniera individuale per entrare in forma. La sensazione è che ci sia bisogno di un grande centrale che possa fungere da titolare accanto a Milenkovic.