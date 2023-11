Commisso e la furbata di Giuntoli: che bello Arthur, l’ha pagato la Fiorentina

"Vinciamo e basta. Fate i bravi e no 'Juve m...". Nel 2019, un Rocco Commisso fresco dell'acquisizione della Fiorentina, espresse tutto il suo dissenso verso le offese tra tifosi prima della gara proprio contro i bianconeri. E visto che Tuttosport sembra porre molta attenzione alle parole del Presidente della Fiorentina rilasciate al Corriere Fiorentino 4 anni fa , è giusto sottolinearle tutte, anche per dover di cronaca: "Il primo giorno che sono arrivato qui un gruppo di tifosi mi ha chiesto un selfie e nella foto hanno mostrato una sciarpa con scritto 'Juve merda'. Io non lo sapevo e non mi è piaciuto per niente. Tutti si devono rispettare, sia le altre squadre che i tifosi". Parole di rispetto, anche nei confronti di una Juventus che da Torino considerano sempre sotto il mirino della dirigenza viola.

Lo scherzetto di Giuntoli

Al di là della polemica, che è giusto che si concluda al più presto, è giusto soffermarsi su un aspetto. Grande premessa, parlare di mercato adesso è prematuro e questo risulta chiaro a tutti. Però nel calcio moderno, le trattative e la programmazione del futuro è alla base di ogni stagione e in ogni momento. Per questo motivo, è giusto analizzare cosa si nasconde dietro la trattativa che ha portato Arthur a Firenze. "Non c'è un vero e proprio diritto di riscatto, lui arrivò alla Juve in una operazione onerosa. Lo stipendio suo è molto alto, l'operazione è stata agevolata dal giocatore e dalla Juve". Queste le parole dell'agente Pastorelloche pone dei forti dubbi su quei 20 milioni sul possibile riscatto del centrocampista. La Juventus paga il 50% dell'ingaggio, pari a 2.5 milioni. Mentre la Fiorentina corrisponde un indennizzo di 60mila Euro. Aggiunti ai 2 milioni legati per il prestito. Una cosa sembra chiara, a 20-30 milioni il riscatto diventa complicato. Inoltre, dietro alla mossa della Juventus, c'è sicuramente lo zampino di un Giuntoli pronto a guadagnare da una situazione che, al suo arrivo, sembrava complicata. Il prestito di Arthur alla Fiorentina è solo un caso? Tuttosport lo considera addirittura un piacere, ma sotto sotto, è la Fiorentina che dà una grossa mano al club bianconero. Perchè in questo modo, un giocatore ormai perso sta ritrovando spazio e fiducia. E così, il suo valore sale gara dopo gara. Il contesto fiorentino è l'ideale per Arthur, giocatore che si sposa alla perfezione con l'idea di gioco di Italiano e questo Giuntoli lo sa bene. Per questo motivo, a giugno, le richieste del club bianconero saranno esose. La dirigenza della Fiorentina però, non ha mai fatto sconti a nessuno e sarà capace di trattare nel miglior modo possibile. "Bello Arthur, l'ha pagato la Fiorentina..."