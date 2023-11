Chiamatelo “professore”. E il Bologna s’inchina (di nuovo) a Jack

“Un professore”: chi ama la fiction italiana sa a cosa ci riferiamo. La Fiorentina, il maestro, ce l’ha in campo. Giacomo Bonaventura, il Bellingham viola, è come il vino: migliora invecchiando. Jack non insegna filosofia come Dante Balestra, alias Alessandro Gassman, nella serie tv della Rai, ma calcio. Troppo importante nello scacchiere di Vincenzo Italiano. Anzi, imprescindibile. Perché - inutile girarci intorno - c’è una Fiorentina con Bonaventura (e Nico Gonzalez, ci mancherebbe) e una senza. Giocatore di una intelligenza tattica suprema, unica. Per non parlare della tecnica e della qualità. Non si spiegherebbero altrimenti la “veronica” messa in mostra nel secondo tempo della gara contro il Bologna (che ha ricordato, per eleganza, Zinedine Zidane) e, soprattutto, il gol di rara bellezza, da attaccante vero quale non è.