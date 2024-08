Quanto hanno speso? Il saldo di mercato della Fiorentina (e delle altre)

Facciamo i conti in tasca alle prime 10 classificate dello scorso campionato. Quanto hanno speso e quanto hanno incassato in questa sessione di calciomercato? Il dato ad oggi è, chiaramente, parziale, ma lo aggiorneremo via via da qui al 30 agosto. Sarà uno strumento anche per confrontare il budget messo in campo dalla Fiorentina con quello delle dirette concorrenti alle zone europee. Poi si sa, nel calcio non vince sempre chi spende di più, conta soprattutto spendere bene. I soldi possono aiutare, of course.