Chi è En-Nesyri. La minaccia aerea che manca alla Fiorentina

La Fiorentina, come 0rmai di consueto dall'addio di Vlahovic, sta lavorando intensamente per regalare al neotecnico viola, Raffaele Palladino, il tanto atteso attaccante in grado di risolvere i problemi in fase realizzativa. Dal termine della stagione sono numerosi i nomi di attaccanti affiancati alla Fiorentina. Dall'italo-argentino Mateo Retegui, all'ex capitano interista Mauro Icardi. In questi giorni però è un altro il nome che sta circolando per le case dei fiorentini: Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino classe '97. Acquistato dal Siviglia, nel gennaio 2020, per un costo di 20 milioni di euro dal CD Leganés, concluse quella stagione siglando 8 reti in 18 partite disputate. Sei mesi per ambientarsi e, dalla stagione successiva, En-Nesyri inizia a trovare continuità: 38 partite e 18 gol segnati. Anche nella stagione appena terminata il marocchino non è stato da meno: 33 gare, 16 gol e 2 assist. Allargando il campo anche alle coppe, le statistiche si gonfiano ulteriormente contando 41 partite, 21 gol e 3 assist. In poche parole si tratta dell'attaccante che Firenze aspetta ormai da anni: 1.97 di altezza, forte fisicamente, dotato di una buona velocità ed infine la sua arma migliore: il colpo di testa. L'attaccante classe '97 in stagione è andato a segno ben 8 volte grazie alla sua abilità nel gioco aereo, gli attaccanti viola al contrario hanno mostrato grosse difficoltà. Infatti Belotti, Beltran e Nzola hanno segnato un gol ciascuno di testa, per un complessivo di 3 reti totali ( 4 se aggiungiamo la rete di Belotti quando vestiva ancora la maglia della Roma). Statistiche clamorosamente basse se ci soffermiamo sulla mole di cross effettuati dalla Fiorentina in una singola partita.