Che fine ha fatto? Norgaard, dal flop di Firenze all’esplosione in Premier

L'arrivo a Firenze e il flop con Pioli

Norgaard arriva in un momento delicato della storia viola. Il danese viene acquistato dal Brondby nel 2018, club importante in patria, dove il suo rendimento è stato buono, con Thomas Frank in panchina, tenetelo a mente questo nome. Corvino lo porta in riva all'Arno per 3.5 milioni, un esborso contenuto per allungare le rotazioni di Pioli. Ma anche per sostituire, almeno tatticamente Milan Badelj, passato alla Lazio a parametro zero, e primo capitano del dopo Astori. Il giocatore però gioca con il contagocce, solo 6 partite in campionato. In un centrocampo di incursori come Gerson, Veretout e Benassi avrebbe dovuto essere l'equilibratore. Pioli però non lo vede. 9 aprile 2019, l'attuale tecnico del Milan si dimette, a causa di un duro comunicato societario. Al suo posto torna l'aeroplanino, Vincenzo Montella. Ma nemmeno con lui va bene, gli vengono preferiti Dabo oppure Edmilson, non proprio Pizarro e Borja Valero. A sua discolpa va detto che capita in una stagione al limite del catastrofico, dove la viola si salva all'ultima giornata, con uno 0-0 con il Genoa dimenticabile, e nel pieno della contestazione ai Della Valle. Se ne va al Brentford, club londinese in quel momento in seconda serie. Addirittura la sua cessione arriva prima del closing di Rocco Commisso, a fine maggio. Il danese non rientra minimaente nei piani gigliati. Le bees però hanno un progetto serio