C’è qualcosa in serbo per te. Fiorentina, non scherzare col fuoco

Tanti, fra i tifosi, sostengono che la Conference League sia un peso. Chi scrive, invece, pensa che sia una grande opportunità per mettersi in mostra, oltreché per dare nuovamente la caccia al trofeo sfiorato a giugno. La Fiorentina non può scherzare col fuoco (è già successo nella passata edizione). E' anche, se non soprattutto, da partite come quelle di giovedì sera che una squadra cresce. Bonaventura & co. hanno già dimostrato di saper mettere in difficoltà le big (e non ci sorprenderemmo se all'Olimpico arrivasse una bella prestazione. Ovviamente gli scongiuri sono d'obbligo), ma contro formazioni meno "prestigiose" il salto di qualità non è ancora arrivato. In coppa c'è bisogno di una sterzata. L'appuntamento coi tre punti è stato rimandato fin troppo.