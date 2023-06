“Caro Presidente, si ricomincia da qui”: una Fiorentina fatta di garanzie

"Garanzia? L'unica che gli ho dato è che sarà pagato, ma condivideremo tutto". Ha scherzato così ieri, Rocco Commisso in conferenza stampa riferendosi all'incontro con Italiano. Una battuta che ha alla base la certezza della permanenza del tecnico viola, ma che allo stesso tempo glissa su temi che saranno centrali in questi mesi. La nuova Fiorentina subirà molti cambiamenti, sia dal punto di vista della rosa che da quello dell'atteggiamento. Italiano è pronto per continuare, ma la sensazione è che qualcosa dovrà cambiare. Proviamo ad analizzare i possibili aspetti su cui la società viola dovrà lavorare in questi prossimo mesi.

Un ritorno al passato...

La Fiorentina di quest'anno si è distanziata molto rispetto a quella del primo anno di Vincenzo Italiano. Dal regista puro, il tecnico viola ha optato per un centrocampo composto da due interpreti: uno di rottura e uno tecnico. La difesa ha iniziato a difendere sempre più in alto, facendo del pressing la sua arma migliore. Certo, Italiano ha ricevuto spesso critiche per il modo in cui la Fiorentina ha subito gol. Nonostante ciò, Italiano non sembra voler fare un passo indietro, anzi. La Fiorentina del prossimo anno potrebbe essere un mix di entrambi i concetti. Questo però, comporta un aspetto centrale: scelte di mercato centrate. Innanzitutto, la Fiorentina che verrà avrà bisogno di un centrale con caratteristiche ben precise. Veloce, reattivo e con una buona capacità di impostazione. Non è questo il momento di fare nomi, ma la via da seguire viaggia in questa direzione. Allo stesso tempo, se dietro serve più qualità, in mezzo a campo deve tornare qualcuno in grado di far girare bene questa Fiorentina. Ripetersi è spesso noioso, ma un Torreira potrebbe essere la chiave per trovare un equilibrio diverso. La probabile cessione di Amrabat lascerà uno spazio importante, che la società viola potrebbe riempire con un giocatore simile all'ex Sampdoria.