Caro Italiano, rimanendo a Firenze hai scansato la polveriera del Napoli

Italiano e Napoli , un matrimonio che poteva concretizzarsi la scorsa estate. Poi, Rocco Commisso ha detto di no e il tecnico viola ha sposato il progetto viola, fatto di rinforzi e ambizioni. C'è chi sostiene sia stato merito di De Laurentiis che ha desistito per non fare un torto a Commisso , ma poco importa. Italiano è rimasto a Firenze, nella sua Fiorentina e adesso sfida proprio i partenopei per un posto in Champions League. E con il senno di poi possiamo dirlo, l'ex Spezia ha evitato un bel fosso...

Una polveriera

Perchè nel calcio, i soldi non sono tutto.Italiano poteva lasciare Firenze per una squadra campione d'Italia, in Champions League e con giocatori di altro livello. Ma come spesso si dice, sappiamo sempre cosa si lascia ma mai cosa si trova. Infatti, il Napoli quest'anno non se la sta passando al meglio. Partendo da una sessione di mercato molto discutibile, passando per i casi fuori dal campo e per una pressione che dopo lo scudetto di Spalletti diventa micidiale. Garcia si è ritrovato un mano una squadra che per ripetersi deve mettere in atto un'impresa vera e propria. Rivincere lo scudetto a Napoli è qualcosa di proibitivo, che rende qualsiasi altro risultato negativo. Vogliamo parlare dei casi fuori dal campo? Quello che è successo con Osimhen rispecchia alla perfezione il clima intorno alla squadra di De Laurentiis, con agenti e procuratori che attaccano la gestione dell'ex allenatore della Roma. Basta chiedere a Mario Rui. Questa sera Italiano ha difronte quello che poteva essere il suo futuro, ma quando si girerà verso la panchina tirerà un bel sospiro di sollievo esclamando: "Per un soffio..."