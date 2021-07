Callejon a Moena, ma la testa è tra le nuvole

Lo spagnolo appare mentalmente distante dalla Fiorentina

Da sottolineare un episodio avvenuto nel corso dell'allenamento mattutino della squadra, con Callejon visibilmente irritato nel corso di una esercitazione in cui, a suo giudizio, non avrebbe ricevuto un pallone sufficientemente pulito sui propri piedi. Il calcio non è solo pallone, ma anche tantissima testa, la stessa che l'ala destra sembra avere non esattamente al 100% nell'universo Fiorentina. Il nuovo corso di Italiano parte proprio dalle motivazioni e dalla voglia di rilanciarsi dopo stagioni in chiaroscuro. Chi le ha sotto il livello richiesto dal tecnico, o addirittura pari a zero, potrebbe presto ritrovarsi alla porta. Le prime amichevoli però saranno l'occasione per valutare sicuramente meglio quanto Callejon abbia voglia di battagliare per la causa viola.