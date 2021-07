Carica Italiano: “Il prossimo centrocampista che si schiaccia vola in tribuna”

L'ultima provocazione del tecnico gigliato ai suoi

"La prossima volta che vedo un centrocampista schiacciarsi troppo in difesa e non andare a far pressing alto lo volo in tribuna tra i giornalisti". La carica speciale di mister Vincenzo Italiano continua a sorprendere tutti e nel corso dell'allenamento odierno ha "minacciato" i suoi ragazzi, invitandoli al pressing per evitare di vedersi collocare in tribuna.