Difesa rigenerata, un attacco nuovo di zecca: nella testa di Italiano

A tutto Italiano: il mister studia difesa e attacco

Il lavoro di Vincenzo Italiano è già iniziato e prosegue più spedito che mai. Pallone, tanto pallone per la Fiorentina che ha in mente l'ex tecnico dello Spezia, Moena, dopo un giorno e mezzo, sta già regalando anche delle indicazioni tattiche per la squadra che verrà. Si lavora in modo particolare a difesa e attacco, i due reparti sui quali Italiano sta martellando. L'allenamento della mattinata ha visto il mister soffermarsi su due pacchetti difensivi, uno formato da Lirola, Dalle Mura, Igor e Terzic, mentre la seconda versione invece è stata composta da Venuti, Milenkovic, Ranieri e Biraghi. L'evidenza è il ritorno alla difesa a 4, un passaggio che sicuramente richiederà molta attenzione dopo le ultime annate passate a difendere in maniera totalmente differente, ma c'è da essere fiduciosi. Attaccare benissimo sì, ma anche difendere bene fa parte dello slogan di Italiano.