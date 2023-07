Cabral-Jovic, si può continuare così? Niente illusioni, ma nemmeno disfattismi

Prima o poi sarebbe arrivato questo momento ed è bastata la prima amichevole "competitiva" della nuova stagione per aprire il grande dibattito. La Fiorentina può continuare con Cabral e Jovic? Beato chi sa la risposta, ma è giusto analizzare il presente per trovare delle indicazioni per il futuro. Tra mercato e voglia di rivalsa, Italiano dovrà prendere le sue decisioni sui suoi attaccanti il prima possibile, perchè manca poco all'inizio del campionato. Ad oggi, la volontà di prendere un nuovo attaccante è in bilico tra dubbi e tra il desiderio di dare un'altra opportunità al serbo e al brasiliano. Giusto quindi evitare delle illusioni, ma allo stesso tempo è inutile cadere in dannosi disfattismi.