VN – L’acquisto di Parisi e quel segnale sul mercato della Fiorentina

Con l'arrivo di Fabiano Parisi il mercato della Fiorentina è entrato nel vivo. La società viola dovrà intervenire su vari fronti per allestire una rosa competitiva e in grado di ripetersi dopo le due finali dello scorso anno. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la linea del mercato viola è molto chiara: vendere non è indispensabile per comprare, anzi. In un mercato dove spesso vendere viene prima di tutto, la mossa della Fiorentina sembra andare contro corrente. L'arrivo di Parisi è l'esempio dell'idea che i dirigenti viola hanno in mente. Avere in rosa tre giocatori per un ruolo, che va a significare come la cessione di un componente non è fondamentale per andare a investire su quel reparto. Terzic, molto probabilmente, sarà ceduto ma il fatto che la sua cessione avverrà dopo l'arrivo di Parisi è qualcosa di significativo. E non è cosi assurdo pesare che lo stesso procedimento venga seguito con i casi di Amrabat e Igor.