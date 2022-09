Bologna-Fiorentina a Orsato. Conosciamo meglio il fischietto di Schio

Il meglio del meglio per il derby dell’Appennino. Sarà Daniele Orsato di Schio a dirigere la sfida tra Bologna e Fiorentina, scelta che probabilmente appare un po’ stonata, ma corretta (qui i precedenti Viola con lui a dirigere). Questo anche alla luce della settimana travagliata a Bologna per l’esonero di Sinisa Mihajlovic, non preso benissimo dai tifosi, e della Fiorentina, che arriva da un pareggio in Conference League con fischi da parte dei supporter Viola verso i calciatori . Valutando tutto questo e l’importanza della partita, il designare Rocchi ha designato colui che rappresenterà l’Italia al prossimo mondiale. Orsato è un arbitro di grandissima esperienza, in questa stagione è all’esordio in serie A. Il 46 enne di Vicenza è un arbitro ben conosciuto per cui sappiamo bene quale sia il suo metro di giudizio. Fischia poco, dialoga molto, a volte urla anche, spesso spiega però la sua decisione. Non ama essere preso in giro, per cui occhio a simulazioni e proteste. Uomo avvisato, mezzo salvato, avete capito a chi mi riferisco... Vista la sua esperienza in campo europeo fischierà solo i falli veri e non i 'falletti' perché in Europa la soglia del fallo è più alta rispetto a quella vista nei confini nostrani. Una considerazione la facciamo: la Fiorentina in cinque gare è stata diretta da tre internazionali Mariani, Doveri e Orsato. Non è poco, soprattutto in trasferta.